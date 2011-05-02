Грач і Вітренко провели першотравневу акцію окремо від Партії регіонів

Прихильники Компартії робітників і селян (КПРС), Прогресивної соціалістичної партії України і «Російського віче» провели в неділю в Сімферополі, в сквері Героїв Соціалістичної праці, «Союзне віче», присвячене дню солідарності трудящих, - акція стала альтернативою першотравневого ходу головним проспектом міста.

Як передає кореспондент УНІАН, три громадсько-політичні сили ухвалили рішення не проводити спільно з Партією регіонів першотравневу демонстрацію «на знак протесту проти олігархічного курсу, який ведуть Президент України ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів, що знищує всі соціальні завоювання радянської держави, курсу, що призвів до убогості і знедоленості».

Організатори стверджують, що акція зібрала 2 тисячі осіб. На маївку приїхала лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО.

Демонстранти тримали гасла: «Порушників трудового законодавства - під суд!», «Бідна молодь в державі без майбутнього», «Жебрацькі пенсії - ганьба держави!», «Геть високі тарифи на комунальні послуги - газ, воду, електроенергію!».

«Олігархічні угруповання хочуть, щоб народ України забув про своє історичне минуле, втратив відчуття власної гідності, змирився з безвихідною бідністю і рабським існуванням. Трудящі Криму і України повинні усвідомити, що держави, яка стояла на варті їхніх інтересів, більше не існує. Тому безглуздо чекати від нинішньої влади, що вона захищатиме їхнє благополуччя і людську гідність. Це знову стає справою рук самих трудящих, і, об`єднавшись, усвідомивши свої інтереси, проявивши стійкість і рішучість в боротьбі, люди праці обов`язково доб`ються реалізації своїх вимог. Я вас всіх закликаю до міжнародної солідарності трудящих, до боротьби за свої соціальні права, до того, що ми з вами - господарі цієї країни, цієї землі, а не ті, хто хоче її продати», - заявив лідер КПРС Леонід ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, першотравнева демонстрація, що відбулася в центрі Сімферополя, - проспектом Кірова до площі Радянської - зібрала, за даними міліції, 16 тисяч учасників. У колонах йшли «мажоретки», кримські чиновники і депутати, представники профспілкових організацій, юні спортсмени, школярі, студенти, колективи підприємств. У святковій акції брали участь також активісти Партії регіонів (їхня колона була найбільшою), прихильники КПУ, партій «Справедливість» і «Російської єдності» Останніми йшли «монстранти» - молоді люди з абсурдними гаслами.