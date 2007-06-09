Буш може приїхати в Україну, але після виборів

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР сподівається, що Президент США Джордж БУШ приїде в Україну, але не до виборів.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю газеті «День», опублікованому 9 червня.

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться візит Дж.БУША в Україну цього року, як це планувалося ще торік, В.ТЕЙЛОР відповів: ”Я сподіваюсь, що так. Я не думаю, що це станеться до того, як відбудуться вибори в Україні”.

За словами посла, “зазвичай Дж.БУШ відвідує країни, які в демократичний спосіб провели вибори і вже мають стабільний уряд, який уже діє і має програму дій”.

“Я також думаю, що Президент БУШ не хотів би, щоб якимось чином виглядало так, що американський уряд задіяний у передвиборному процесi і передвиборнiй кампанії. Це українські вибори, і самі українці повинні робити вибір”, - зазначив посол США.

На запитання, чи вважає В.ТЕЙЛОР легітимною Верховну Раду України у зв’язку з отриманою нотою від Президента Віктора ЮЩЕНКА, посол США відповів: “Я не піддаю сумніву слово Президента. Я був на брифінгу, який у середу проводив Президент. Він пояснював свою позицію, використовуючи дуже чітко й акуратно сформульовані фрази. Президент сказав, що депутати завершили свою роботу в тій частині, яка випливала з їхніх повноважень як членів Верховної Ради цього скликання.

“Що, очевидно, має легітимність, так це угода, до якої дійшли спільно Президент, прем’єр-міністр і голова Верховної Ради. Ми дуже раді, що всі три лідери прийшли до такої згоди”, - наголосив В.ТЕЙЛОР.

Він висловив переконання, що “криза розв’язана”. “Угода, до якої прийшли Президент, прем’єр-міністр і спікер, накреслила шлях, який є мирним, демократичним і конституційним. Звичайно, важливим залишається те, щоб угода була дотримана і виконана”, - сказав американський посол.

Як повідомляв УНІАН, Секретаріат Президента України в листопаді минулого року заявляв, що в 2007 році можна очікувати на візит в Україну Дж. БУША. При цьому керівництво Секретаріату посилалося на зустріч з послом США в Україні В.ТЕЙЛОРОМ, в ході якої обговорювався графік двосторонніх візитів на всіх рівнях в діалозі між Україною і США.