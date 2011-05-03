Янукович очолив антирейтинг «Вороги преси-2010»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очолив щорічний антирейтинг «Вороги преси», складений Інститутом масової інформації та Київською незалежною медіа-профспілкою.

Як повідомили УНІАН у КНМП, протягом 2010 року президентська охорона неодноразово перешкоджала журналістам виконувати їхні професійні обов’язки, з ефірів знімалися сюжети з критикою глави держави, а під час виборчих перегонів працівники медіа зазнавали перешкоджання своїй законній діяльності з боку членів виборчих комісій. Загалом в антирейтингу зафіксовано 12 випадків порушення прав журналістів з боку Адміністрації Президента В.ЯНУКОВИЧА.

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ посів друге місце антирейтингу завдяки своїй охороні, яка застосувала силу проти журналістів, а також завдяки своїй прес-службі, яка вимагала від видання повного узгодження журналістського матеріалу з прес-секретарем голови уряду.

Замикає першу трійку начальник Головного управління житлового господарства КМДА Володимир СТОРОЖЕНКО, який у квітні 2010 року вирвав із рук журналіста мікрофон та жбурнув його в урну.

Загалом до антирейтингу потрапили 23 особи, серед яких народний депутат Михайло ЧЕЧЕТОВ, який погрожував закрити ток-шоу на київському обласному телеканалі, голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК, який добився звільнення журналістки місцевої газети через публікацію про зловживання в інтернаті для інвалідів, йдеться у повідомленні.

Інститут масової Інформації та Київська незалежна медіа-профспілка формують список ворогів преси на основі моніторингу порушень прав журалістів та оцінок експертів – журналістів державних і комерційних медіа.

У 2009 році першу трійку антирейтингу склали тодішні генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, народний депутат Олександр ТКАЧЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

ІМІ та КНМП заснували щорічний антирейтинг «Вороги преси» у 2007 році.