Стретович: 30 вересня українці можуть не проголосувати ногами

Народний депутат України V скликання (фракція “Наша Україна”) Володимир СТРЕТОВИЧ припускає, що вибори 30 вересня можуть не відбутися через проведення контрагітації.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання чи можливий варіант, коли вибори не відбудуться у зв’язку з тим, що новий закон про вибори передбачає, що вибори не відбудуться, якщо на них не буде більше половини від тих, хто внесений до списків виборців, В.СТРЕТОВИЧ відповів: “Можливий цілком”. За його словами, почувши випадково розмову між чільними достойниками правлячої коаліції, які говорили, що один з варіантів того, що вони планують, - це агітація про неприсутність виборців на виборах, оскільки норма 50%+1 виборець включена в новий закон.

“Тому я можу цілком допустити і кажу серед своїх соратників, що 30 вересня може бути проведена контрагітація, щоб люди не проголосували ногами, не прийшли на виборчі дільниці, і вибори можуть не відбутися”, - сказав В.СТРЕТОВИЧ додавши при цьому: “Хоча такий засіб я вважаю абсолютно аполітичним, оскільки в даному випадку люди будуть введені в оману, вони мають право висловитися або за одних, або за інших, якщо вибори оголошені і діють в масштабах країни”.

На переконня В.СТРЕТОВИЧА його оптимізм грунтується на тому, що “останні двоє виборів – президента і парламенту – зашкалювали за 70%. А ще більше це підтвердилося після спостережень європейських соціологів, які з’ясували, що Україна – одна з найполітизованіших країн. Кількість громадян, що цікавляться політикою, сстановить за 20%, коли в інших країнах Європи та Прибалтиці ця цифра сягає 7-12%”.

“Таким чином, якщо 20% маємо політизованих, взяти членів сім’ї, то їх автоматично стає 60 (це множачи на три – мінімальний склад української сім’ї), так що 60-70% може прийти на вибори. До речі, соціологія сьогодні показує, що вже 63% готові прийти на вибори”, - повідомив В.СТРЕТОВИЧ.

На його думку, “нинішня поведінка Верховної Ради, яка є абсолютно брутальною по відношенню до закону і домовленостей, які досягнуті, ще більше підніматиме людей до того, що вони все-таки хочуть прийти на вибори і поставити крапку в тому розгардіяші, який сьогодні твориться у вищих ешелонах української влади”.