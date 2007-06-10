Луценко буде дресирувати Нашу Україну

Лідер Громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що після перемоги на виборах очолюваний ним рух в складі об`єднаних демократичних сил займеться "народним контролем всередині демократичного руху". Про це він сьогодні заявив під час спілкування з журналістами у селі Пляшеве на Рівненщині, де відбулося вшанування пам`яті загиблих у битві під Берестечком у 1651 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», Ю.ЛУЦЕНКО, пам`ятаючи про непрості відносини "Нашої України" та БЮТ зазначив: «Всередині Української правиці, по відношенню до інших партій, ми будемо чинити дуже просто: крок вправо, крок вліво - попередження, крок назад - Майдан і на політичну пенсію. Іншого варіанту немає».

На його переконання, тільки так можна «дресирувати політиків, особливо тих, які мають схильність до об`єднання тільки перед основним боєм».

Відповідаючи на запитання журналістів, яку посаду Ю.ЛУЦЕНКО планує обійняти після виборів, він сказав, що працюватиме в парламенті.

«Я ніколи не йшов на вибори із метою обійняти ту чи іншу посаду: у дні помаранчевої революції я богом-духом не знав, що можу бути міністром, тим більш, внутрішніх справ», - зізнався він.