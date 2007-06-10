Ющенко привіз до Санкт-Петербурга 22 проекти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив одноденний візит до Російської Федерації, де взяв участь у саміті Глав держав-учасниць СНД у Санкт-Петербурзі. Віктор ЮЩЕНКО зустрічався з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ. Зустріч тривала більше години, президенти обговорили найактуальніші питання двосторонніх відносин і зокрема:

План дій «Україна-Росія»

План дій «Україна-Росія» на 2007-2008 роки буде підписано до серпня в рамках засідання робочої групи ПУТІН-ЮЩЕНКО. Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам після своєї зустрічі з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у Санкт-Петербурзі.

Президент констатував, що на сьогодні обидва зовнішньо-політичні відомства протокольно підтвердили завершення розробки відповідного документа і він готовий до підписання. Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що цей проект завізований керівниками РНБО України та Росії.

«Цей документ президенти готові підписати, в рамках роботи другого засідання міждержавної комісії ПУТІН-ЮЩЕНКО», - наголосив Президент України, зазначивши, що є домовленість провести таке засідання у серпні.

Перед цим ,за словами В.ЮЩЕНКА, у третій декаді червня відбудеться засідання економічного комітету під головуванням прем’єр-міністрів, потім засідатиме підкомісія з оборони і комітет з гуманітарних питань.

Крім того В.ЮЩЕНКО повідомив, що Україна внесла 22 проекти договорів між Україною та Росією, які імплементують положення великої Угоди між двома державами 1997 року.

За словами Президента, угоди стосуються різних сфер, в тому числі економічної, гуманітарної та соціальної. Президенти домовилися, що дадуть дорученяя Міністерствам закордонних справ протягом 4-6 місяців опрацювати ці проекти.

Придністровський конфлікт

Президенти України та Росії домовилися здійснити низку спільних кроків по врегулюванню придністровського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО повідомив, що президенти домовилися поки не оголошувати ці кроки і дати можливість спеціальним представникам по Придністров’ю опрацювати їх.

"Чорні" списки

Президенти України та Росії домовилися створити комісію, яка вивчатиме питання щодо скасування практики оголошення персонами нон-грата громадян обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО розповів, що в ході зустрічі було обговорено питання про обмеження по переміщенню окремими громадянами двох країн. Президенти вирішили створити при зовнішньо-політичних відомствах робочі групи, які протягом одного-двох тижнів проведуть взаємні консультації за існуючими списками щодо обмеження перебування громадян двох країн на території іншої.

За словами В.ЮЩЕНКА, комісія має визначити чіткі принципи прийняття відповідних рішень обома сторонами і максимально зменшити подібні випадки. Робота комісії має призвести до симетричного скасування рішень щодо списків персон нон-грата.

«Таким чином, ми виходимо з того, якщо ми цю роботу організуємо, то в найближчі кілька тижнів ми зможемо впритул підійти до вирішення питання скасування обмежень по тих особах, по яких офіційно повідомлялося в попередні місяці», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Україна внесла альтернативний варіант

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що в рамках СНД необхідно вирішувати конкретні соціальні, гуманітарні та інші питання.

Як передає кореспондент УНІАН, він висловився за більш системну роботу в рамках Співдружності. Президент наголосив, що підтримує ідею того, що кожен рік слід присвячувати роботу Саміту СНД одному питанню.

«На цей рік ми домовилися, що наступні 12 місяців будуть присвячені міграції людей», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що, зокрема, необхідно уніфікувати законодавство у цій сфері.

На думку Президента, також було б доцільно приділити увагу питанню взаємного вирішення прав пенсіонерів, у тому числі, можливості отримання пенсій в усіх країнах СНД, якщо людина працювала в якійсь з цих держав.

Також В.ЮЩЕНКО висловився за уніфікацію соціальних стандартів, зокрема, щодо учасників великої Вітчизняної війни. «Такого роду ініціативи, це – другий крок, який буде ініціювати Україна в роботі Співдружності», - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що питання міграції було запропоноване Україною.

Крім того, Президент розповів, що сьогодні обговорювалося питання розвитку СНД. В.ЮЩЕНКО нагадав, що кожна з учасниць СНД внесла свої пропозиції до проекту реформування Співдружності, а Україна, по суті, внесла альтернативний варіант. В.ЮЩЕНКО повідомив, що президенти домовилися до Саміту в Душанбе, запланованого на жовтень, опрацювати відповідні документи.