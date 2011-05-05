Тимошенко: більшість людей розуміють, що їх грабують
"Є три пункти плану, що робити"
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що лише спільними діями опозиція та громадяни України можуть протистояти всім антинародним планам чинної влади.
Про це вона заявила сьогодні на зустрічі з мешканцями села Сонячне Сумської області, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.
"Зараз більшість людей в країні розуміють, що потрапили в глухий кут, що їх грабують, і всі задають питання, що робити в цій ситуації і як зупинити процес руйнації країни. Є три пункти плану, що робити. Кожен всіма силами має не допустити прийняття рішень, які вони хочуть ухвалити по пенсійній реформі, по Податковому кодексу, по всім реформам, які пов`язані з трудовим законодавствам, по землі, по монополіям. Ми з вами маємо не допустити, щоб вони згортали ваші можливості і ваші доходи", - сказала лідер «Батьківщини».
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, спільність дій політичних сил та громадянського суспільства можуть стати запорукою успішного розвитку країни в майбутньому. "Це можлива і неможлива боротьба по всіх фронтах, в кожному селі, районі, місті, в тому числі і в Верховній Раді, тобто треба обиратися, а для цього треба єднатися. Це друге, що треба зробити, - бути разом, - переконана лідер партії "Батьківщина". - Якщо ми не будемо разом, то вони по одному нас розшматують і зроблять безсилими».
«У країни є шанс, є вибори - це жовтень 2012 року, але треба все зробити, щоб півтора року не допустити знущання над країною. Все в ваших силах. Пам`ятаєте, АЗАРОВ сказав взяти лопату і щось копати - чи то капусту, чи то картоплю, він сам не розібрався. Але йому небезпечно такі гасла проголошувати, тому що якщо люди дійсно візьмуть в руки лопати, то владі буде недобре", - додала вона.