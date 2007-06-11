Мартинюк: нових лідерів фракцій НУ та БЮТ можуть назвати днями

Провести вибори 30 вересня поки що відповідно до Конституції та законодавства України неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.

За його словами, «ситуація досить заплутана, надзвичайно заплутана, але якщо діяти в рамках закону і Конституції, то провести вибори 30 вересня поки що неможливо». А.МАРТИНЮК сказав, що «на сьогодні немає 150 заяв, які були підтверджені народними депутатами про готовність скласти депутатські повноваження». Він наголосив, що ні голова ВР, ні перший заступник не зацікавлені в тому, щоб затягувати процес щодо складення депутатських повноважень. «Ми зацікавлені лише в одному, щоб цей процес відбувався відповідно до норм регламенту та Конституції України», - сказав О.МАРТИНЮК.

За його словами, всі ті народні депутати України, які хотіли скласти депутатські повноваження, зробили це. Він підкреслив, що далеко не всі ті, хто написав заяви про складення депутатських повноважень, «хочуть цього».

А.МАРТИНЮК підкреслив, що на сьогодні в парламенті існує і фракція «Наша Україна» і фракція БЮТ. Він нагадав, що згідно з регламентом фракція може бути розпущена, якщо протягом двох тижнів її склад становитиме менше 14 народних депутатів. Він зазначив, що у цих фракціях є понад 14 народних депутатів. А.МАРТИНЮК не виключив, що «в найближчі дні будуть обрані нові керівники фракцій «Наша Україна» та БЮТ».

А.МАРТИНЮК нагадав, що оскільки керівник фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО склав свої депутатські повноваження, то члени фракції можуть обрати нового керівника. Він зазначив, що також готові обрати нового лідера фракції БЮТ і народні депутати, які входять до цієї фракції. А.МАРТИНЮК наголосив, що завтра на засіданні парламенту будуть зачитані ті заяви народних депутатів про складення повноважень, які не викликають сумніву. За його словами, деякі заяви записані як під копірку і викликають сумніви їхні підписи. Він додав, що прискіплива перевірка заяв пов’язана з тим, що колись уже була ситуація, коли Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що вона не писала заяву про складення депутатських повноважень, коли вона була віце-прем’єр-міністром, а потім була звільнена з цієї посади.