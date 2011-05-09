Янукович знає, у чому «запорука майбутнього»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Перемога у Великій Вітчизняній війні є найважливішою віхою на шляху створення нового гуманного світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на столичному Майдані Незалежності на урочистостях з нагоди 66-ї річниці Перемоги.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, саме 66 років тому, після перемоги у Великій Вітчизняній війні, почалося будівництво єдиної демократичної Європи, приєднатися до якої Україна прагне сьогодні.

«9 травня для всіх нас - священна дата. Вона омита кров’ю героїв, мучеників і праведників цього світу, і пам’ять про них ніколи не зітреться», - сказав Президент, додавши, що ця пам’ять передаватиметься з покоління у покоління, і в цьому є запорука майбутнього.