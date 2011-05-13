МЗС оголосило двох чеських дипломатів персонами нон-грата в Україні

Двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон-грата.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, сьогодні до Міністерства закордонних справ України було запрошено Тимчасового повіреного у справах Чеської Республіки в Україні Вітєзслава ПІВОНЬКУ, якому було вручено ноту щодо оголошення персонами нон-грата двох співробітників військового аташату Чехії у Києві у зв’язку із вчиненням ними дій, несумісних з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Керівнику чеської дипломатичної місії було висловлено рішучий протест проти використання дипломатичного статусу для збору інформації, що становить державну таємницю в Україні. Йому було наголошено на тому, що «для України такі дії є неприйнятними з боку представників будь-якої держави. Тим більше, непокоїть, що до протиправної діяльності вдалися дипломати такої дружньої і партнерської для нас країни, як Чехія».

«Водночас, було наголошено, що для нас розвиток дружніх, взаємовигідних відносин з Чеською Республікою є важливим пріоритетом, і ми сподіваємось, що надалі наші взаємини не затьмарюватимуться такими інцидентами», йдеться у повідомленні.