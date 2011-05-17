"Батьківщину молоду" прийняли до молодіжної організації ЄНП

Всеукраїнську молодіжну громадську організацію «Батьківщина молода» одноголосно прийняли у члени молодіжної організації «Молодь Європейської народної партії» (Youth of the European People’s Party (YEPP).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини молодої».

12-15 травня у Берліні відбувся VIII Конгрес молодіжної організації «Молодь Європейської народної партії». У конгресі взяли участь 250 учасників - членів 56 молодіжних організацій правоцентристського спрямування з 38 країн Європи.

Прийом та організацію конгресу здійснювала молодіжна організація Християнсько-демократичної партії Німеччини - «Молодіжний союз Німеччини», Фонд Конрада Аденауера та Європейська народна партія.

У конгресі YEPP взяли участь голова Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС і канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ. «Батьківщину молоду» на конгресі представляв її лідер, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Євген СУСЛОВ.

Є.СУСЛОВ відзначив, що «шлях «Батьківщини молодої» до європейського визнання був довгим – понад три роки тому ми подали заявку на членство, через два роки стали членом-спостерігачем європейської “молодіжки”, і тільки 14 травня нас прийняли в YEPP як повноправного члена організації. Приємно, що за це всі учасники конгресу проголосували одноголосно – таким чином найбльша молодіжна організація Європи висловила свою солідарність з діяльністю «Батьківщини молодої» і щире вболівання за повернення України в демократичнее русло».

«Наскрізною думкою на конгресі було бажання підтримати Україну, українську опозицію, аби запобігти появі на карті Європи авторитарної держави», - додав він.