У ГПУ зняли на відео, як Тимошенко ображає слідчого

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Олександр НЕЧВОГЛОД викликає екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО разом із її захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ 19 травня на 10.00 для проведення слідчих дій у рамках кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН публічній заяві О.НЕЧВОГЛОДА, адресованій особисто Ю.ТИМОШЕНКО.

"Враховуючи, що кримінально-процесуальним законодавством передбачено, що слідство повинно бути завершено в двомісячний строк, я офіційно звертаюсь до Вас з вимогою разом із захисником прибути о 10-й годині 19 травня 2011 року до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України для участі у проведенні невідкладних слідчих дій, для завершення слідства", - заявив О.НЕЧВОГЛОД.

Слідчий пояснив появу своєї заяви тим, що протягом останнього місяця Ю.ТИМОШЕНКО ухиляється від досудового слідства у справі та маніпулює "суспільною думкою на свою користь, представляючи себе в очах громадян України та іноземної спільноти "жертвою політичних репресій злочинної влади".

О.НЕЧВОГЛОД заявляє, що Ю.ТИМОШЕНКО з початку досудового слідства вжила низку спланованих заходів по затягуванню слідства, невиконанню процесуальних рішень слідчого, зриву слідчих дій. "Проте Ви навіть такі вчинки намагаєтесь звернути на свою користь, розповсюджуючи заяви, які містять відверту неправду і направлені лише на уникнення від кримінальної відповідальності за скоєний злочин, яким Україні завдано шкоди на суму 3,6 млрд. грн.", - пише слідчий Генпрокуратури.

За його словами, саме цим пояснюється те, що хід усіх слідчих дій з Ю.ТИМОШЕНКО зафіксовано за допомогою відеозапису, зокрема, невиконання процесуальних рішень слідчого, образливі висловлювання. "Ваші численні заяви про незаконність порушення кримінальної справи спростовані як наглядаючим прокурором, так і рішенням Печерського районного суду м. Києва від 16 травня 2011 року, яким скаргу на постанову слідчого про порушення кримінальної справи залишено без задоволення", - нагадує слідчий.

О.НЕЧВОГЛОД також повідомляє, що неодноразово спробував вручити Ю.ТИМОШЕНКО повістки про виклик. "Останній раз, 16 травня 2011 року Ви демонстративно викинули повістку про необхідність явки на 16 годину 16 травня 2011 року. Захисник Сергій ВЛАСЕНКО, отримавши повістку про виклик на 10 годину 17 травня 2011 року, повідомив, що Ви захворіли, а тому не з’явитесь. При цьому ніяких медичних документів слідчому не надано", - зазначив він.

Слідчий також звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у затягуванні процесу ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо використання кіотських коштів та закупівлі медичних автомобілів.

"Ви вже 87 днів ознайомлюєтесь з кримінальною справою по Кіотському протоколу та машинах швидкої допомоги і свідомо затягуєте направлення її до суду. Тому Вам необхідно бути послідовною, продемонструвати принциповість і сприяти скорішому направленню Ваших справ до суду. Нехай суд розбереться і винесе відносно Вас вирок: за наявності доказів – обвинувальний, за відсутності – виправдувальний. Це покладе край спекуляціям на тему "репресій", унеможливить свідому її політизацію і доведе суспільству та міжнародній спільноті, що Україна є демократичною державою, де панує верховенство права, а не політична кон’юнктура", - заявляє О.НЕЧВОГЛОД.