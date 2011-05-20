8 тисяч школярів здійснили ходу в Севастополі

Більш як 8 тисяч севастопольських школярів і вихованців дитячо-юнацьких клубів здійснили театралізовану ходу центральними вулицями Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, хода пройшла на честь 19-річчя Союзу дитячих організацій міста - свята, встановленого в місті в 1992 році (замість Дня піонерії) за ініціативою Палацу дитинства і юності.

Хода, яка в місті щорічно проводиться 19 травня, вітали представники керівництва міської держадміністрації і міськради, завучі шкіл ряду регіонів України, які прибули до Севастополя на семінар.

Крім ходи, в місті у зв`язку з роковинами на ігрових майданчиках міста були організовані святкові заходи, концерти.

У зв`язку з 19-річчям Союзу дитячих організацій міста в Севастополі для дітей шкільного віку сьогодні організовано безплатний проїзд у тролейбусах і пасажирських катерах.

На сьогодні Союз дитячих організацій Севастополя налічує більш як 30 тисяч школярів із 74 шкіл і 8 позашкільних установ міста.