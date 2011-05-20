ХІV міжнародна спеціалізована виставка «ІНМЕД»

VI національна спеціалізована виставка «ОРТОПЕДІЯ-2011»

VII національна спеціалізована виставка «ІНДУСТРІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

VI національна спеціалізована виставка «ФАРМАЦЕВТИКА»

Національна спеціалізована виставка «КУРОРТИ ТА САНАТОРІЇ УКРАЇНИ»

Медичний форум’2011 проходитиме 24-27 травня у Національному комплексі «Експоцентр України» (павільйон № 1, колишня ВДНГ).

Церемонія офіційного відкриття – 24 травня о 12.00.

Організатори:

Міністерства охорони здоров’я України,

Національний комплекс «Експоцентр України»

Державне українське об’єднання «ПОЛІТЕХМЕД»

За підтримки:

Міністерства соціальної політики України

Міністерства економічного розвитку і торгівлі

Національної академії медичних наук України

Медична галузь – це та сфера людського буття, до якої всі ми причетні, тому показ новинок практичного лікування, здобутків медичної науки, нового обладнання, препаратів, які допомагають успішно боротися за здоров’я і життя людей, викликають підвищену цікавість фахівців та пересічних громадян.

За багато років Медичний форум, який об'єднує декілька вузькоспеціалізованих медичних виставок - «ІНМЕД», «ОРТОПЕДІЯ», «ІНДУСТРІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я», «ФАРМАЦЕВТИКА», «КУРОРТИ ТА САНАТОРІЇ УКРАЇНИ», зарекомендував себе як місце демонстрації усіх сучасних досягнень та винаходів у галузі медицини, місце налагодження нових ділових контактів. Добра традиція демонстрації своїх досягнень, спілкування з партнерами з різних країн світу дає змогу медикам та споживачам медичних послуг знайти шляхи розв'язання актуальних проблем галузі.

Показово те, що виставка об'єднує вітчизняних та іноземних виробників медичного обладнання, а також наукових розробок у галузі медицини. Це є певним індикатором рівня розвитку медицини в Україні, а також популярності та ефективності цих виставкових заходів.

На стендах виставкового Форуму - реалізація державних програм у галузі медицини, наукові розробки, медична техніка, лікувально-діагностичне обладнання для переоснащення лікувально-профілактичних установ України.

Учасники представляють медичну техніку, обладнання та інструменти, медичні меблі, спеціальну медичну техніку, спорядження і транспорт, нові технології в ортопедії і реабілітації, ортопедичну продукцію, технології та обладнання для виробництва лікарських препаратів, готові ліки.

Так, ТОВ «КВАНТ» (м.Харків) - вітчизняний виробник рентгендіагностичного обладнання представляє універсальні телекеровані рентгендіагностичні комплекси. ТОВ «ДГМ Машиненбау» здійснює постачання та продаж стерилізаційного обладнання. ТОВ «Ендомед» виробляє та впроваджує в клінічну практику імплантати, ендопротези та медичну техніку – установки з дезинфікації та стерилізації ендоскопів

МПТВП ОНІКО - один з лідерів на українського ринку медичного обладнання та витратних матеріалів.

Промислове об’єднання „Укрпротез” забезпечує єдину науково-технічну політику в протезно-ортопедичній галузі, спрямовану на підвищення якості та функціональності виробів. ПО «Укрпротез» об’єднує в своєму складі Український НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності, 16 державних та казенних протезно-ортопедичних підприємств, ДП «Центр сертифікації технічних засобів реабілітації та послуг». Протези, тутори верхніх і нижніх кінцівок, корсети, бандажні вироби, ортопедичне взуття виготовляються за індивідуальними замовленнями, а засоби пересування та малої механізації, взуття на протези та інші вироби – серійно та з урахуванням індивідуальних потреб інвалідів. Всі підприємства об’єднання мають медичні відділи з амбулаторним прийомом, стаціонарами первинного та складного протезування. Виїзні медико-технічні бригади здійснюють прийом з виїздом на місце, що дає можливість людям з особливими потребами отримувати протезно-ортопедичну допомогу як у найближчому населеному пункті, так і, безпосередньо, за місцем проживання.

ТОВ ТИСА-КИЇВ пропонує товари медичного та спортивного призначення власного виробництва: ортопедичні устілки, компресійний трикотаж, засоби догляду за стопою та витратні матеріали.

Серед учасників Форуму і наукові установи Національної академії медичних наук України –

Інститут гематології та трансфузіології АМН України,

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології,

Інститут фармакології та токсикології АМН України.

Освітні медичні заклади:

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Харківська медична академія післядипломної освіти.

А також Товариство Червоного Хреста України.

Досить насичена ділова програма Медичного форуму. Проходитимуть круглі столи «Збереження здоров’я дітей – актуальне питання сьогодення»; «Інформаційні технології в медичній освіті та практичній охороні здоров’я»; «Актуальні проблеми акушерства та гінекології». А також в програмі заходів - науково-практичний семінар «Гематологія та трансфузіологія – актуальні проблеми і шляхи їх вирішення».

Прес-служба Експоцентру України

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