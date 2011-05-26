Тимошенко розповіла, чому вона не кинулася обійматися з Нечвоглодом

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає неприпустимим пов`язувати її затримання 24 травня з підвищенням її особистого рейтингу як політика.

Про це вона написала у статті "Про арешт", в якій ділиться своїми враженнями про події, що відбувалися 24 травня в Генеральній прокуратурі. Стаття розміщена на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вчора і сьогодні я прочитала багато супер-контраверсійних версій від різних людей про те, як вигідно було б мені сісти до в’язниці і як це блискуче підняло б мій рейтинг. Я тим, хто це проголошує, не побажаю такого ніколи. Я побажаю тільки одного - залишайтеся людьми. І все. Цього достатньо", - пише лідер «Батьківщини».

На її думку, говорити про підвищення рейтингу шляхом перебування у в’язниці можуть тільки ті, хто там не бував і не знає, що таке в’язниця. "Через такі ж політичні переслідування мені там вже одного разу довелося побувати, і я знаю, чого варте таке "відрядження". Перебування там - це не просто приниження, це страждання. Це втрата здоров’я та життя. Чи вартий цього будь-який рейтинг?", - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я віруюча людина і, коли звертаюся до Бога, прошу, щоб все було добре і в нашій країні, і у всіх хороших людей. Я жодного разу не просила Господа "прилаштувати" мене на нари, не вимолювала собі арешт і камеру в тюрмі, щоб як на дріжджах виростав рейтинг.

Чи Ви, шановні експерти, дійсно вважаєте, що я вчора вийшла на волю після семигодинного затримання глибоко розчарованою через те, що мене випустили?

Чи дійсно Ви вважаєте, що у ту мить, коли мені повідомили про арешт, я була на сьомому небі від щастя, кинулася обійматися з Нечвоглодом та пити на радощах шампанське?, - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

"Якби мені було достеменно відомо, що ціною мого арешту Україну чарівним чином буде звільнено від нинішнього кримінального режиму і в країні запанує щастя, то я б, напевно, погодилася. Гра була б варта свічок. Але арешт навпаки мінімізує шанс на такий результат, бо більшість політиків вже перемогли, знайшовши своє місце у владному пасьянсі та граючи за узгодженими сценаріями. Майже не залишилося тих, хто готовий та може зупиняти орду", - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає доречним згадати у цієї ситуації російського письменника Олександра Солженіцина, який писав в романі "Архіпелаг ГУЛАГ": "...А що, якби кожен із заарештованих сталінським режимом не йшов мовчки, як вівця до м’ясорубки, а кричав, упирався, чинив опір, чи може проломив би комусь з сатрапів голову... Можливо, тоді б країна була іншою...".

"Може, нам теж треба не тільки не мовчати, а й говорити вголос саме такі слова, які допоможуть зберегти Україну, вільну Україну для наступних поколінь, врятувати її від цих дикунів? Зрештою, у кожного є вибір. Можна наплювати на все, покинути свою країну і жити в іншій більш успішній, яку століттями будував інший народ. Так, на жаль, змушені сьогодні робити мільйони українців, які втомилися боротися, які хочуть просто жити десь у заможній країні в комфортних умовах. А можна свідомо йти в цю відкриту, зубату пащу і бути готовими до всього... Вибір є. У кожного. І у мене, і в ЛУЦЕНКА, і в експертів, і в політологів, і в політиків, і у всіх громадян. Я зробила свій вибір. Я буду боротися", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генеральної прокуратури, 23 травня Печерським районним судом міста Києва було винесено ухвалу про затримання і доставку лідера партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У ГПУ зазначають, що рішення ґрунтується на тому, що обвинувачувана тривалий час ухиляється від досудового слідства і перешкоджає виконанню з нею слідчих дій. Але, наголошується в повідомленні ГПУ, враховуючи, що Ю.ТИМОШЕНКО разом із захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ з`явилася на допит в Головне слідче управління ГПУ, питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту слідчим поки що не вирішене. Пізніше перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН запевнив, що на сьогодні причин і необхідності в арешті екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО немає.

Наразі Ю.ТИМОШЕНКО перебуває під підпискою про невиїзд.