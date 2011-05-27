Генпрокурор: Кучма не хотів убивати Гонгадзе

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка впевнений, що у екс-президента Леоніда Кучми не було наміру вбивати журналіста Георгія Гонгадзе і тому йому інкримінують лише перевищення службових повноважень.

«Порушено кримінальну справу за перевищення службових повноважень. У Кучми не було наміру на кінцевий результат трагедії», — сказав В.Пшонка в інтерв`ю ZN.UA.

При цьому він зазначив, що у «справи Гонгадзе» завжди був політичний фон, включаючи акцію протесту «Україна без Кучми» і за всім цим «стояли різні люди, зацікавлені в тому чи іншому результаті цієї справи».

«Врешті-решт ми зібрали всі матеріали, що стосуються Л.Кучми, в одній справі...Слідство досліджувало все, що пов`язано з Л.Кучмою. Хай суд зважить всі «за» і «проти» і відповість, нарешті, на це питання», — сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи щодо Л.Кучми. Кримінальну справу проти нього порушено 21 березня 2011 року. Л.Кучма звинувачується у перевищенні влади і службових повноважень, що призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).