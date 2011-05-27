Велика княгиня Романова гостює в Україні на запрошення Януковича

До Автономної Республіки Крим з приватним візитом прибула глава Російського імператорського дому Велика княгиня Марія РОМАНОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, в Міжнародному аеропорту Сімферополя 26 травня її зустрічали: віце-спікер Кримського парламенту Григорій ІОФФЕ, заступник голови Ради міністрів АРК – міністр курортів і туризму автономії Георгій ПСАРЬОВ, заступник Сімферопольського міського голови Ілля ГЛАЗКОВ, представники Сімферопольської і Кримської єпархії.

М.РОМАНОВА перебуває в Україні з приватним візитом на запрошення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і глави УПЦ Московського патріархату Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА.

Це перший візит глави Російського імператорського дому до України. Вона прибула до нашої країни після відвідування Санкт-Петербурга, де побувала на панахиді за своєю матір’ю, Леоніди Георгіївни Багратіон-Мухранської.

У рамках візиту до Криму, який триватиме до 30 травня, Велика княгиня відвідає різні історичні і культурні визначні пам`ятки півострова, м. Севастополь.

Під час розмови з представниками керівництва Криму М.РОМАНОВА розповіла, що з дитинства знає про красу й унікальний клімат тих місць, де так любили відпочивати члени імператорської родини Романових, і проявила велику цікавість до нинішнього стану справ у курортно-туристичній сфері автономії. Вона заявила, що обов`язково побуває в Ластівчине гнізді, старовинних палацах і парках, а ще хотіла б проїхатися в тролейбусі найдовшою в Європі гірською трасою, яка зв`язує Сімферополь і Ялту.

Г.ІОФФЕ і Г.ПСАРЬОВ розповіли гості про те, як сьогодні оберігаються державою, і які функції виконують кримські палаци, що відносяться до спадщини дому Романових, інші історичні цінності. Кримчани також висловили впевненість у тому, що Великій княгині в Криму сподобається, і вона ще не раз вшанує його своєю присутністю, як під час перебування чинили всі представники імператорської фамілії.

Довідка УНІАН. Марія РОМАНОВА (народилася 23 грудня 1953 року, Мадрид Іспанія) - дочка Володимира Романова, внука російського імператора Олександра II, і його дружини — Л.Багратіон-Мухранської. Закінчила Оксфордський університет. Певний час жила у Франції. Нині живе в Іспанії. У 1989 році була проголошена своїм батьком спадкоємицею Російського престолу. У 1992 році після смерті батька видала «Маніфест про прийняття главенства у Російському імператорському домі» й оголосила свого сина Георгія (народився 13 березня 1981 р. від шлюбу з принцом Прусським Францем-Вільгельмом) - спадкоємцем-Цесаревичем.

З початку 1990-х років веде програми, пов`язані з церковною і дитячою благочинністю.