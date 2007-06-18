Сьогодні до Києва прибуває король білого блюзу Гарі Мур

У понеділок, о 14.55, всесвітньовідомий гітарист король білого блюзу Гарі МУР прибуває до Києва, щоб завтра в Національному палаці «Україна» дати ексклюзивний концерт, під час якого презентуватиме українській публіці свій новий, уже 25-й альбом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з організаторів концерту Гарі МУРА в Києві директор компанії “Euroshow” Сергій ГАЛУЗІН.

Поселиться Г.МУР у готелі "Прем’єр Палац". За словами С.ГАЛУЗІНА, гітарист якихось особливих умов не висуває. Сьогодні в нього за планом екскурсія по Києву, а завтра він цілий день готуватиметься до концерту. Також завтра, о 15.00, він дасть прес-конференцію в "Прем’єр Палаці", але для "обмеженої кількості журналістів".

Сьогодні вночі з Лондона прибули два фургони апаратури, яка використовуватиметься на концерті.

Г.МУР вперше даватиме концерт на пострадянському просторі. Він жодного разу не був у Москві, хоча московські організатори ведуть переговори щодо організації концерту вже протягом 10 років. Музикант відвідає столицю Росії після Києва.

Г.МУР – останній з романтиків рок-н-ролу, хоча навряд чи його музику можна віднести до одного жанру. За оцінками експертів, у його музиці представлені і блюз, і джаз, і хард-рок.