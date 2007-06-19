Мороз виключив з фракції ”розкольника”

Фракція Соціалістичної партії України виключила зі свого складу народного депутата Івана СПОДАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту повідомив член фракції СПУ Іван БОНДАРЧУК.

За його словами, виключення І.СПОДАРЕНКА пов’язано з «його розкольницькою діяльністю, зрадою передвиборчій програмі СПУ, за списком якої він обраний до парламенту, та переходом до табору Юрія ЛУЦЕНКА».

Як додав І.БОНДАРЧУК, І.СПОДАРЕНКО вже тривалий час вів підривну роботу проти СПУ на сторінках керованої ним газети «Сільські вісті».

Представник СПУ також наголосив, що ще в період виборчої кампанії, входячи до першої п’ятірки виборчого списку Соцпартії, І.СПОДАРЕНКО розміщував на шпальтах «Сільських вістей» матеріали «недружнього характеру до СПУ».

При цьому, за його словами, в останній час газета під керівництвом І.СПОДАРЕНКА проводить проти СПУ агресивну лінію.