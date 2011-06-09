Патон - Януковичу: слава Богу, потенціал ще є

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що наука має бути ключовим інструментом модернізації нашої держави.

Про це він сказав під час зустрічі із президентом Національної академії наук України Борисом ПАТОНОМ, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що модернізація України та участь у цьому процесі національної науки є на сьогодні найактуальнішою темою в нашій державі. “І, на мій погляд, наука повинна бути ключовим інструментом у подальшій модернізації нашої держави, зміцнення її конкурентоспроможності. Безумовно, ми повинні з вами створити сучасні механізми участі науки у цьому процесі», – наголосив Президент України, звертаючись до президента НАНУ. При цьому він додав, що «зараз прийшов час, коли нам треба потужно почати працювати разом».

У свою чергу Б.ПАТОН наголосив, що «Ви цілком правильно дали акцент на розвиток науки, на її значенні в житті країни – у розвитку економіки, перш за все”. “Це потрібно робити. І слава Богу, потенціал ще є», – сказав він.

Водночас Б.ПАТОН наголосив, що сфера науки терміново потребує підтримки з боку держави. «Якщо ми будемо так продовжувати, як зараз – буде дуже скрутне становище», - зазначив він. Президент НАНУ також підкреслив прикладне значення науки. «Науку треба обов’язково об’єднати з освітою, з виробництвом», – переконаний він.

В.ЯНУКОВИЧ та Б.ПАТОН також обговорили питання щодо важливості відновлення власної української науково-дослідницької бази. «Найбільше, що втрачено – це оті експериментальні виробництва, дослідні заводи, конструкторські бюро. Вони дали те, що зараз називається інноваційними проектами. Це треба розвивати», – вважає президент НАНУ.