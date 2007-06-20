Міністерство транспорту пропонує Ющенку спершу на себе подивитися

Міністерство транспорту і зв`язку звернулося до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням підписати ряд законів, які сприятимуть підвищенню безпеки на транспорті. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Мінтрансзв’язку відкидає звинувачення Президента в надмірному політизуванні проблеми безпеки на транспорті. Як вважають в міністерстві, «Президент саботує запровадження необхідних заходів у сфері безпеки, не підписуючи прийняті Верховною Радою України закони, зокрема, Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил безпеки польотів", Закон «Про викуп земельних ділянок приватної власності для громадських потреб у зв`язку із суспільною необхідністю» та інші ініціативи МТЗУ».

При цьому в повідомленні наголошується, що міністерство розділяє позицію Президента України щодо необхідності створення безпеки в транспортній галузі країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Президента повідомила, що В.ЮЩЕНКО запропонував прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ невідкладно розглянути проблеми транспортної галузі на засіданні уряду в контексті стану безпеки.

У листі до глави Кабінету міністрів Президент зазначає: події цього року засвідчили «тенденцію до зниження рівнів безпеки функціонування транспортного комплексу України, безпеки громадян і готовності відповідних служб до припинення терористичних погроз чи надзвичайних ситуацій».

При цьому Президент констатує, що керівники галузі намагаються виправдати свою бездіяльність і некомпетентність надмірним політизуванням проблеми, перекладанням відповідальності і пошуком винних за межами галузі.