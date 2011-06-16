Верховна Рада дала згоду на звільнення голови Держтелерадіо

Верховна Рада ухвалила постанову «Про надання згоди на звільнення Президентом України Юрія ПЛАКСЮКА з посади голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 258 із 397 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО повідомив, що на засіданні комітету не було названо причини звільнення Ю.ПЛАКСЮКА з посади.

Водночас, за словами А.ШЕВЧЕНКА, комітет проголосував за підтримання цієї пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня 2010 року Верховна Рада призначила Ю.ПЛАКСЮКА головою Державного комітету телебачення і радіомовлення.

До цього призначення Ю.ПЛАКСЮК обіймав посаду заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, на яку був призначений Верховною Радою у квітні 2005 року.

8 червня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ю.ПЛАКСЮКА з посади голови Державного комітету телебачення та радіомовлення і запропонував призначити на цю посаду Олександра КУРДІНОВИЧА.