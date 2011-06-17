Відтепер українців пускатимуть до Словаччини без віз до 90 днів
Угода про прикордонний рух
Жителі прикордонних із Словаччиною територій зможуть перебувати на її території до 90 днів без віз.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в угоді між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух, підписаній сьогодні у Братиславі в присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Словацької Республіки Івана ГАШПАРОВИЧА.
Положеннями угоди передбачається збільшення терміну безперервного перебування громадян обох країн у прикордонних зонах держав з 30 до 90 днів протягом 180 днів, запроваджується безкоштовний порядок оформлення дозволів компетентних органів сторін на місцевий прикордонний рух, а також зменшення терміну розгляду заяв громадян про оформлення зазначених дозволів з 60 до 30 днів.
Реалізація положень угоди сприятиме подальшому розвитку контактів між мешканцями прикордонних районів обох держав та забезпечуватиме покращення умов поїздок громадян України до Словаччини у режимі місцевого прикордонного руху.
Зазначена угода є першим двостороннім міжнародним документом, яким вносяться зміни до існуючих двосторонніх угод про місцевий прикордонний рух, укладених Україною з державами Європейського Союзу.