Тимошенко подала до Європейського суду з прав людини
13:09, 22 червня 2011Політика
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Просить визнати справи неправомірними
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Європейського Суду з прав людини щодо неправомірності порушення проти неї кримінальних справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час брифінгу у Києві.
«Ми вже подали клопотання до Європейського Суду з прав людини, де ми виклали своє бачення і повністю обгрунтували наявність політичного переслідування в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона висловила сподівання, що для Європейського суду буде достатньо усіх наданих експертних оцінок для ухвалення справедливого рішення.
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