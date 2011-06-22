Слідчий здивований, що Тимошенко відмовилася від адвоката-професіонала

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Олександр НЕЧВОГЛОД задовольнив клопотання лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО про допуск до участі у кримінальних справах як її захисників - фахівців у галузі права - народних депутатів Сергія САСА та Сергія ВЛАСЕНКА.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури.

25 червня судом встановлений кінцевий термін ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами кримінальної справи за обвинуваченням її у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні бюджетних коштів, передбачених Кіотським протоколом і при закупівлі автомобілів «Опель Комбо».

Як ідеться у повідомленні, Ю.ТИМОШЕНКО «чомусь відмовилася від професійних адвокатських послуг Богдана ФЕРЕНЦА та учора звернулася до слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України О.НЕЧВОГЛОДА з клопотаннями про допуск до участі у кримінальних справах як її захисників - фахівців у галузі права - народних депутатів С.САСА та С.ВЛАСЕНКА. Слідчий пішов назустріч і задовольнив чергові клопотання. Отже, знову є очевидними нові спроби затягування Ю.ТИМОШЕНКО процесу ознайомлення з матеріалами досудового слідства».