Суддя пригрозив виводити із зали тих, хто оплесками підтримує Тимошенко

Суддя пригрозив виводити із зали тих, хто оплесками підтримує екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО під час засідання Печерського райсуду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО під час виступу на засіданні суду сказала: «Якщо ЯНУКОВИЧУ і АЗАРОВУ не подобаються прозоро і чесно підписані угоди по газу, де немає посередників, які б могли, по суті, в офшорні зони виводити гроші», то тоді вони б мали «написати лист і сказати, що ми не будемо виконувати цих угод, ми розриваємо ці угоди».

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре закликала суддю винести рішення про закриття «сфальсифікованої кримінальної справи». За її словами, якщо суддя цього не зробить, «то Ви долучаєтесь до тих людей, які покривають фальшування справи».

«Хочеться вірити, що Ви як молода людина, яка тільки починає свою роботу в суді, все ж таки будете дотримуватися закону і не допустите збереження сфальсифікованої кримінальної справи», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Слова Ю.ТИМОШЕНКО її прихильники в залі засідання зустріли оплесками. На це суддя наголосив, що якщо це триватиме і далі, він вилучить із зали людей, які заважають продовжувати судове засідання.

Під час виступу Ю.ТИМОШЕНКО суддя неодноразово робив їй зауваження, що вона відступає від суті справи.