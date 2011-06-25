Справу Тимошенко призначено до розгляду по суті

Печерський районний суд Києва призначив на 29 червня на 10.00 до розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні проголосив головуючий в судовому процесі суддя Родіон КІРЄЄВ.

Таким чином було відхилено більшість клопотань Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів, зокрема, що стосувалися закриття кримінальної справи за відсутністю складу злочину та направлення справи на додаткове розслідування.

Суддя Родіон КІРЄЄВ повернувся до зали суду для оголошення рішення у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО після 6,5 годин перебування в нарадчій кімнаті.