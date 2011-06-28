Янукович дав Лавриновичу орден

14:52, 28 червня 2011
Політика
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За “значний особистий внесок..."

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА орденом "За заслуги" II ступеня.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Згідно з документом, О.ЛАВРИНОВИЧА нагороджено за “значний особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність”.

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