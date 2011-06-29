Експерти називають суд над Тимошенко непрозорим і необ’єктивним

Експерти називають судовий процес над колишнім прем’єр-міністром, лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО непрозорим і необ’єктивним.

Про це свідчать результати опитування, що проводилось інтернет-виданням «Політична думка».

На думку керівника фонду «Демократичні ініціативи» Ірини БЕКЕШКІНОЇ, події у Печерському райсуді Києва, де відбувається розгляд справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових угод з Росією у 2009 році, «не має жодного стосунку до правосуддя». За її словами, “обіцянки влади забезпечити публічне висвітлення цієї справи завершилися насправді обмеженням цієї публічності”.

На думку І.БЕКЕШКІНОЇ, можливі аргументи влади з приводу трансляції засідання суду на «5-му каналі» досить непереконливі, оскільки “треба зважити на те, що «5-й канал» не має належного покриття, а отже не може забезпечити масове висвітлення”. Вона зазначила, що влада “мала б забезпечувати виконання своїх обіцянок через УТ-1”.

Також І.БЕКЕШКІНА зауважила, що “ми бачимо недосвідченість судді”. “Яким чином і для чого цей суддя раптом був переведений до Печерського суду, питання відкрите”, - додала вона.

У свою чергу, професор Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ наголосив, що “перебіг судових процесів показує відсутність незалежного правосуддя”. “Кваліфікація судді, його поведінка, нелюдські умови, про які уже висловився, в тому числі й представник Європейської Комісії у Києві, засвідчує замовність цієї справи”, - зазначив він. За словами експерта, всі ті характеристики, які давалися західними політиками щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, “про вибіркове правосуддя в Україні, а також про політичні мотиви у діях влади щодо ТИМОШЕНКО, зараз лише підтвердилися”.

Виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР підкреслила, що “те, що відбувається у суді над ТИМОШЕНКО, немає нічого спільного з цивілізованими, правовими процесами, які мали б відбуватися у демократичній країні”. За її словами, “і умови судових засідань, і поведінка судді, і найголовніше - рівень висвітлення цієї теми центральними ЗМІ свідчить про те, що Україна, на жаль, продемонструвала серйозний відступ від цивілізованих, демократичних стандартів”. Вона додала, що “цей суд також показав, окрім цього, повну залежність судової влади і серйозні проблеми зі свободою слова.”

В.СЮМАР вважає, що оскільки справа проти Ю.ТИМОШЕНКО є резонансною, то влада мала б забезпечити повне висвітлення цієї теми впливовими центральними каналами. “І, звичайно, забезпечити пряму трансляцію державним каналом УТ-1, оскільки сам ЯНУКОВИЧ обіцяв повну відкритість процесу”.

Вона також переконана, що комерційні впливові телеканали мали б принаймні зробити аналітичні матеріали, але «об’єктивного аналізу і матеріалів, на жаль, не було».

Політолог, доцент Києво-Могилянської академії Ігор ЛОСЄВ підкреслив, що у судовому процесі над Ю.ТИМОШЕНКО “ми побачили огидно-потворне правосуддя”. “І зрозуміло, що з таким правосуддям Україна, як нація і держава, не може розраховувати не те що на якусь там євроінтеграцію, демократичні поступи, а навіть на нормальне життя”, - додав він.

За словами І.ЛОСЄВА, у суді Ю.ТИМОШЕНКО постійно перебивають, не дають сказати слова. “Їй не дають висловитися на свій захист, натомість вимагають підтвердити версію прокурорів, тобто звинувачення”, - додав І.ЛОСЄВ. Він підкреслив, що “навіть у нацистській Німеччині суд над Георгієм Димітровим справляв враження більш демократичного, ніж український суд над ТИМОШЕНКО”.

Академік НАНУ Мирослав ПОПОВИЧ переконаний, що «центральні телеканали і, зокрема, УТ-1 оминають об’єктивного, правдивого висвітлення справи ТИМОШЕНКО за наказом згори». Він наголосив, що “ЯНУКОВИЧ обманув європейську спільноту, обіцяючи всебічне і відкрите висвітлення справи ТИМОШЕНКО”.

М.ПОПОВИЧ також вважає, що “справа ТИМОШЕНКО - це найбільша політична помилка правлячої партії”. Він додав, що ”погані настрої, хвилювання, емоційне несприйняття дій влади громадськістю - це не найстрашніше, а гірше, коли приходить холодна ворожість”. За словами М.ПОПОВИЧА, “все, що зараз демонструє українська влада, - це ганьба для України і для кожного з нас”.