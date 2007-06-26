Голова Ради суддів України проїхався по Ющенку і Лавриновичу

Голова Ради суддів України Петро ПИЛИПЧУК заявляє про спроби політиків втручатися у здійснення правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи із доповіддю на позачерговому VIII з`їзді суддів України.

За словами П.ПИЛИПЧУКА, політична криза та правовий нігілізм загострили проблеми у правосудді, призвели до спроб втручання політиків у здійснення правосуддя.

П.ПИЛИПЧУК заявляє, що політики намагаються впливати, чинити тиск на суддів, долучати їх до політичної боротьби, використовувати суддів і суди у власних цілях.

За його словами, останнім часом всі стали свідками спроби руйнування інституту Конституційного Суду.

П.ПИЛИПЧУК також зауважив, що навіть Президент України дозволяє собі називати певний судовий процес фарсом, а судові рішення - неконституційними. За словами П.ПИЛИЧУКА, зі свого боку, міністр юстиції, будучи стороною у судовому розгляді, також дозволяє собі на межі нормативної лексики коментувати та оцінювати рішення суду. Враховуючи вищезазначене, П.ПИЛИПЧУК висловив переконання, що сьогодні судді України мають заявити про те, що судова гілка влади залишається самостійною та незалежною. Він закликав суддів бути об`єктивними у своїй роботі, не піддаватися на спроби тиску будь-якими методами з боку політичних сил, а діяти керуючись виключно законами України.