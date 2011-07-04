Тимошенко помітила за собою «наружку»

Лідер партії "Батьківщина", колишня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Служба безпеки України встановила стеження за нею через побоювання влади щодо її втечі за кордон.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні перед початком судового розгляду її справи в Печерському районному суді міста Києва.

"Кожен день пан ХОРОШКОВСЬКИЙ, голова Служи безпеки України, доповідає Президенту, що я ось-ось збираюся втекти за кордон. І таким чином нагнітає навколо цього судового процесу ще додаткові пристрасті. За мною щоденно, 24 години на добу, слідкують спеціально обладнані машини, наружка так звана. Ми нарахували більше 20 машин, які постійно слідкують, де я знаходжусь в кожну хвилину, а крім того, на прослуховуванні поставлені 17 телефонів моїх, моїх близьких людей, колег по роботі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

На думку лідера партії "Батьківщина", такі дії влади свідчать про прагнення Президента та його оточення ввести в державі авторитарний режим. "На жаль, пан ХОРОШКОВСЬКИЙ разом з ЯНУКОВИЧЕМ перетворили Україну на поліцейську державу. Але вірю, що не надовго. І тому хочу сказати ЯНУКОВИЧУ і ХОРОШКОВСЬКОМУ: їх мрії про те, що я виїду за кордон від якого удаваного страху, є просто пустими мріями. Я зі своєї рідної країни нікуди не поїду", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО