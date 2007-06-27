Ющенко обіцяє зупинити хаос

Президент України Віктор ЮЩЕНКО жорстко критикує зміни до Конституції 2004 року, але наголошує, що повернення до минулої моделі влади не потрібно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на урочистому засіданні з нагоди 11-ї річниці Конституції.

На початку свого виступу Президент підкреслив, що без зайвого пафосу хоче задати практичний тон широкому громадському діалогу про нові конституційні орієнтири України.

Президент підкреслив, що чітко хоче заявити, що Основний закон держави необхідно, нарешті, захистити від невиправданого шквалу критики.

«Проблема не в ідеалах, ключова проблема полягає в реалізації цінностей і в подвійних стандартах, які роз’їдають нашу країну», - підкреслив Президент.

Він наголосив, що втілення Конституції 1996 року виявило багато труднощів. На думку Президента, це є закономірним для молодої демократії. Тому він вважає, що вдосконалення Конституції було необхідним, але, на жаль, не привело до бажаного результату.

Говорячи про необхідні зміни, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Повернення до минулих моделей влади не можливе і не потрібне, однак з такою ж відвертістю скажу, що втручання в Основний закон, закон країни у 2004 році завело країну в глухий кут і створило життєву загрозу українській демократії”. “Це один з найбільших ударів по державності в новітній історії країни», - заявив він.

При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що фактично зміна конституційного ладу була здійснена без участі і врахування думки народу. «Неузгодженості у діях органів влади перетворилися на непримириме протистояння. Порушення Конституції стали нормою на фоні масштабної парламентської корупції, ревізії волі виборців, деградованої політичної культури, де крісло важить більше, ніж людська совість», - підкреслив Президент.

Він зауважив, що понад 70% громадян вважає, що країна розвивається у неправильному напрямку. «Як глава держави я зобов’язаний зупинити і, безумовно, зупиню цей хаос. В Україні потрібно навести лад, нам потрібна Конституція свобод, Конституція порядку, нам потрібна Конституція як єдиний суспільний договір», - сказав Президент.

На урочистому зібранні Президент вручив державні нагороди з нагоди Дня Конституції, який відзначатиметься завтра, 28 червня.

Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджено Київського міського голову у 1999-2006 роках Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА;

Орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня – віце-президента НАН України Антона НАУМОВЦЯ; ректора Національного університету «Острозька академія» Ігоря ПАСІЧНИКА та секретаря РНБОУ Івана ПЛЮЩА.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – художнього керівника Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г.І.Майбороди Миколу ГВОЗДЯ; командувача внутрішніх військ МВС Олександра КІХТЕНКА; т.в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА; письменника Петра ПЕРЕБИЙНОСА; секретаря Національної всеукраїнської музичної спілки Юрія СТАНІШЕВСЬКОГО; Славутського міського голову Володимира УДОВИЧЕНКА;

Орденом «За заслуги» І ступеня – директора Інституту термоелектрики НАН Лук`яна АНАТИЧУКА; ректора Маріупольського державного гуманітарного університету Костянтина БАЛАБАНОВА; генерального директора Донецького обласного протипухлинного центру Григорія БОНДАРЯ; доцента Університету економіки і управління АР Крим Валерія ГОРБАТОВА; голову правління АТ «Трест «Київпідземшляхбуд – 2» Василя КОЧЕРГУ; першого заступника голови Спілки юристів України Миколу ОНІЩУКА; голову правління акціонерного товариства «Донецьксталь» – металургійний завод» Олександра РИЖЕНКОВА;

Орденом «За мужність» І ступеня – правозахисника Володимира МАЛИНКОВИЧА;

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня – народного депутата України І-ІІІ скликань Василя КОСТИЦЬКОГО;

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – ректора Ужгородського національного університету Миколу ВЕГЕША;

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – генерал-лейтенанта у відставці Георгія ЖИВИЦЮ.

Присвоєно почесні звання:

«НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ» – художньому керівникові Циганського музично-драматичний театр «Романс» Ігорю КРИКУНОВУ та художньому керівникові камерного хору «Кантус» Омеляну СОКАЧУ

Також за визначний внесок у національне відродження України, вагомі особисті заслуги у розвитку вітчизняної освіти і науки, багаторічну плідну науково-педагогічну і громадсько-політичну діяльність президентові Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеславу БРЮХОВЕЦЬКОМУ присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.