Розпочне роботу 4-й саміт Ялтинської європейської стратегії

З 28 червня по 1 липня пройде Четвертий щорічний саміт міжнародної громадської організації «Ялтинська європейська стратегія» (Yalta European Strategy – YES).

У саміті – найбільшому та найвпливовішому українсько-європейському неформальному форумі вищого рівня - візьмуть участь політики, громадські діячі, дипломати з Великобританії, США, Франції, Німеччини, Польщі, Росії та інших країн. Гостями 4-го щорічного саміту стануть, зокрема, 42-й президент США Вільям Джеферсон Клінтон, Федеральний канцлер Німеччини у 1998-2005 рр. Герхард Шредер, президент Польщі у 1995-2005 рр. Олександр Квасьнєвский. На урочистому відкритті саміту виступить Президент України Віктор Ющенко.

4-й щорічний саміт YES буде присвячено обговоренню сучасних відносин між Україною та Європейським Союзом і перспектив вступу України в ЄС у відповідності до розробленої експертами YES стратегії «Порядок денний – 2020», перспектив перетворень в економіці України у зв’язку з проведенням Євро-2012, покращення інвестиційного клімату, енергетичної безпеки, торгово-економічним відносинам між Україною і ЄС, а також сучасній політичній ситуації в Україні.

Самміт відкриється 28 червня традиційною конференцією у київському готелі «Прем’єр-палас». Того ж дня заплановано відвідання гостями YES Центру сучасного мистецтва PinchukArtCentre у київському комплексі «Арена». Наступні два дні саміту пройдуть у Лівадійському палаці (Велика Ялта, АРК), де заплановані як пленарні засідання, так і робота «круглих столів» з питань верховенства права і реформи системи правосуддя, також енергетики і створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

«Ялтинська Європейська Стратегія» (YES) – незалежна міжнародна організація, яка об’єднує представників бізнес-кіл, інтелектуальної еліти, вчених і журналістів в Україні і за кордоном з метою сприяння зближенню України і ЄС.