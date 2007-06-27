Арсеній Яценюк побуває в Косово

2-3 липня ц.р. відбудеться робочий візит міністра закордонних справ України Арсенія Яценюка до Республіки Сербія. У рамках візиту міністр відвідає також автономний край Косово і Метохія. Програмою візиту передбачені зустрічі А.Яценюка з Прем’єр-міністром Сербії Воїславом Коштуницею та міністром закордонних справ Сербії Вуком Єремичем. Планується також зустріч міністра з представниками ділових кіл Сербії та представниками українсько-русинської громади. У Косово А.Яценюк зустрінеться з керівником тимчасової Місії ООН в Косово Йоахімом Рюккером, керівництвом тимчасових інституцій краю та ін.