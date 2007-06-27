Ющенко хоче бачити менше депутатів і не так довго

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що у новій Конституції України має бути скасована депутатська недоторканність, скорочено термін повноважень, а також чисельність Верховної Ради. Про це В.ЮЩЕНКО заявив, виступаючи на урочистому засіданні з нагоди 11-ї річниці Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент наголосив, що при обговоренні нового тексту Конституції необхідно поставити крапку в дискусіях щодо організації державного механізму.

«Україні потрібна сильна влада, і її система має бути чіткою, збалансованою, з конкретною відповідальністю глави держави, уряду та парламенту», - заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент зауважив, що, з урахуванням існуючого досвіду, необхідно запровадити ефективні запобіжники проти найменших замахів на узурпацію влади. «Я виступаю за посилення засад парламентаризму. Водночас, маємо унеможливити перетворення Ради на найвищий орган державної влади. Чітко й категорично я вимагаю скасування необмеженої депутатської недоторканості, нинішня ситуація є неприйнятною, і за своєю суттю злочинною», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що, на його погляд, варто предметно розглянути пропозиції щодо скорочення строку повноважень парламенту та його чисельності.

Президент також висловився за створення двопалатного парламенту: «Не виключаю доцільності повернутися до теми формування в Україні двопалатного парламенту. Це дозволить зміцнити представництво регіонів у законодавчому органі і підвищити відповідальність та якість законотворення», - вважає В.ЮЩЕНКО.