Ющенко хоче винести нову Конституцію на референдум

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що нова Конституція України має бути затверджена на всеукраїнському референдумі. Про це він повідомив, виступаючи на урочистому засіданні з нагоди 11-ї річниці Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент назвав важливим те, що тема конституційних змін знайшла свою підтримку у громадських колах.

«Суспільна думка має стати вирішальною. Нова редакція Конституції України має бути схвалена на всенародному референдумі вже найближчим часом» - сказав Президент, наголосивши, що це принципова позиція.

За словами В.ЮЩЕНКА, такий крок гарантуватиме право народу безпосередньо впливати на творення власного Основного Закону і, безумовно, посилить значення цього закону.

«Воля народу, воля людей має раз і назавжди стати в Україні непорушною. Це – наша мета. Шлях до неї пройдемо гідно і твердо. Я впевнений у наших силах і знаю, як досягти в країні змін», - наголосив глава держави.