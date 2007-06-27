Президент скасував свій Указ щодо скасування постанови уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 31 жовтня 2006 року №909 «Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року № 1383». (Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» - УНІАН.)

Текст Указу від 27 червня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, своїм Указом від 31 жовтня 2006 року №909 Президент України зупинив дію постанови Кабміну щодо погодження з прем’єром кадрових рішень в МВС.

Президент вважав, що затверджене цією постановою Положення не узгоджується з нормами Конституції і законів України, актів Президента України.

Положенням визначено, зокрема, що начальники, перші заступники і заступники начальників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь і відділів Міністерства на транспорті, керівники структурних підрозділів МВС, ректори та проректори вищих навчальних закладів МВС, командири бригад внутрішніх військ призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з прем`єр-міністром України. Тим самим Президента України усунуто від участі у вирішенні питань, пов`язаних із реалізацією главою держави конституційних повноважень щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання прав і свобод людини і громадянина, зазначалося в документі.

В.ЮЩЕНКО вважав, що норми Положення щодо погодження міністром внутрішніх справ із прем`єр-міністром України подань, які вносяться Президентові України, про призначення на посади та звільнення з посад вищого командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, вищих військових звань військовослужбовцям внутрішніх військ не узгоджуються з конституційно визначеним статусом прем`єр-міністра України (частина п`ята статті 114 Конституції України).