Україна підпише виконання вироків Міжнародного трибуналу для Югославії

Розпорядження віддав Ющенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди Олександра КУПЧИШИНА на підписання Угоди між Україною та Організацією Об`єднаних Націй про виконання вироків Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії. Відповідне розпорядження глави держави від 27 червня 2007 р. розміщено на офіційному сайті Президента.

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