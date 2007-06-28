Ющенко виступить на відкритті Ялтинського самміту

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистому відкритті Четвертої Ялтинської щорічної зустрічі (Ялтинська Європейська стратегія). Головна тема зустрічі ­– євроінтеграція України.

Як повідомляє прес-служба Президента, самміт розпочнеться о 19.00 у Софіївському Гранд-холі (другий поверх готелю «Прем’єр-Палац», бул. Шевченка, 5-7).

Заплановано, що Президент України виступить на відкритті самміту з короткою промовою. Також на засіданні будуть присутні прем’єр-міністр Словенії Янез ЯНША та колишній канцлер Німеччини Герхард ШРЕДЕР.

29 та 30 червня самміт продовжить свою роботу в Ялті.

Ялтинська Європейська стратегія (YES) – це міжнародна мережа, створена 2004 року з метою сприяння розвитку справедливої, вільної та заможної України, налагодження відносин зі світом та підтримки членства України в Європейському Союзі.