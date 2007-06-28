Кириленко та Луценко підписалися під створенням мегаблоку

Лідери «Нашої України» і «Народної самооборони» В’ячеслав КИРИЛЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО підписали сьогодні декларацію про створення єдиного виборчого блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, у документі, підписаному Ю.ЛУЦЕНКОМ та В.КИРИЛЕНКОМ біля будівлі Секретаріату Президента в присутності преси, наголошується, що через об’єднання демократичних сил «Наша Україна» і «Народна самооборона» закладається фундамент єдності у демократичному таборі.

Ці політичні сили беруть на себе зобов’язання забезпечити утворення єдиної демократичної політичної партії – виразника і поборника національних пріоритетів розвитку та європейських соціально-економічних і політичних цінностей в Україні.

«Наша Україна» і «Народна самооборона» закликають всі демократичні сили приєднатись до їх блоку. «Ми звертаємось до всіх демократичних сил, які готові об’єднатися разом із нами в єдину партію ще до виборів, приєднатися до цієї декларації і своїми підписами засвідчити відданість демократичним ідеалам», - наголошується у декларації.