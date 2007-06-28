Мегаблок запросив БЮТ та Правицю влитися до Нашої України

Блок «Наша Україна» - «Народна самооборона» запрошує приєднатись до нього всі демократичні сили, в тому числі “Українську правицю” і БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили лідери «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО і «Народної самооборони Юрій ЛУЦЕНКО перед підписанням декларації про утворення відповідного блоку.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що «Наша Україна» і «Народна самооборона» будуть брати участь у виборчій кампанії 30 вересня разом.

За його словами, усі необхідні процедури відбулись, обговорені всі необхідні документи.

«Ми вважаємо, що таке наше рішення є вагомою підставою для всіх інших демократичних і патріотичних сил долучитись до створення великого блоку і ухвалити для своїх політичних партій остаточне рішення з цього приводу», - сказав В.КИРИЛЕНКО. При цьому він наголосив, що єдність демократичних сил є обов’язковою умовою, і саме такий наказ дають виборці демократичним силам по всій Україні.

Наступним кроком, заявив В.КИРИЛЕНКО, буде створення єдиної партії.

У свою чергу, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що сьогоднішня декларація про утворення блоку закладає новий фундамент в українські демократичні традиції єдності.

«Ми сьогодні готові заявити не лише про створення єдиного виборчого блоку і виборчого списку, але й про чіткі наміри створити єдину демократичну партію. Цим документом (декларацією – УНІАН) ми відкриваємо двері всім іншим демократичним українським партіям, які також, очевидно, мають винести уроки з роз’єднаності, що призводить до поразок, і долучитись до нашого процесу об’єднання в єдину потужну демократичну силу», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що «Народна самооборона» і «Наша Україна» запрошують приєднатись до них “Українську правицю”.

В.КИРИЛЕНКО також зазначив, що входження Української правиці до блоку є дуже важливим, і тому «Наша Україна» і «Народна самооборона» докладуть максимум зусиль, щоб партії “Української правиці” були в складі великого блоку патріотичних сил.

Ю.ЛУЦЕНКО, у свою чергу, додав, що «ми закладаємо початок об’єднавчого процесу, і партії “Української правиці” також, ми сподіваємось, долучаться до цього через підписання декларації дещо пізніше».

Він наголосив, що обов’язковою умовою включення політичної сили до блоку є її намір також об’єднатись в єдину демократичну партію на базі «Нашої України».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, квоти можуть змінюватись при долучені інших політичних сил. Водночас, він переконаний, що це не головне питання, оскільки більшість в демократичному таборі добре знайомі, і не має значення, хто за якою квотою піде.

«Ну, скажіть, будь ласка, Микола КАТЕРИНЧУК – це чия квота – «Народної самооборони» чи «Нашої України», а Тарас СТЕЦЬКІВ?», - спитав Ю.ЛУЦЕНКО, висловивши переконання, що з розподілом місць в списку проблем не буде.

Він також повідомив, що список буде оновлений молодими прогресивними людьми.

Ю.ЛУЦЕНКО також заявив, що перша п’ятірка списку практично визначена, але оголошення про це буде зроблено після відповідних виборчих процедур, тобто після з’їздів.

Відповідаючи на запитання, чи будуть вони пропонувати Юлії ТИМОШЕНКО приєднатись до їх блоку, Ю.ЛУЦЕНКО сказав жартома: «У нас в п’ятірці якраз не вистачає жінки, тому ми готові вітати Юлію Володимирівну в створенні єдиної демократичної сили».

У свою чергу, В.КИРИЛЕНКО нагадав, що між «Нашою Україною» і БЮТ існує угода про об’єднану опозицію, яка передбачає створення правлячої коаліції у разі перемоги на виборах або створення єдиної опозиції в наступному парламенті.

Отже, за його словами, принципові документи з БЮТ підписані, і в цих документах фігурує норма про добросовісну конкуренцію, “і ми сподіваємось, що цього дотримуватимуться всі демократичні сили”. В усякому разі, додав КИРИЛЕНКО, “з нашого боку ми обіцяємо діяти саме так, як це передбачено угодою».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, лідери «Нашої України» і «Народної самооборони» В.КИРИЛЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКО підписали декларацію про створення єдиного виборчого блоку. Ці політичні сили, зокрема, беруть на себе зобов’язання забезпечити утворення єдиної демократичної політичної партії – виразника і поборника національних пріоритетів розвитку та європейських соціально-економічних і політичних цінностей в Україні.