Ющенку доповіли, коли його партія збільшиться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з лідерами демократичних сил України – «Народної самооборони» Юрієм ЛУЦЕНКОМ та «Нашої України» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у ході розмови керівники «Народної самооборони» та «Нашої України» поінформували главу держави про намір очолюваних ними політичних сил разом, єдиним блоком, брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня.

Вони також повідомили В.ЮЩЕНКА про чіткий намір об’єднатися в єдину потужну демократичну партію після парламентських виборів.

Після зустрічі з Президентом, В.КИРИЛЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКО підписали відповідну Декларацію про об’єднання демократичних сил, у якій заявлено про створення виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та намір утворити в подальшому єдину політичну партію.