Балога довів чернігівського губернатора до відставки?

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Микола ЛАВРИК написав заяву про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

У заяві, зокрема, зазначається, що причиною відставки є неможливість далі виконувати свої повноваження.

Як стало відомо з джерел, наближених до губернатора, вчора ввечері до ОДА приїжджав глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА. Після проведення наради М.ЛАВРИК написав заяву про звільнення.

Сьогодні в обладміністрації працює комісія з Секретаріату Президента, у складі якої є і радник Президента Микола БУТКО, колись був головою Чернігівської ОДА. За прогнозами місцевих політичних оглядачів, він має шанси повернутись на цю посаду.

М.ЛАВРИКУ 54 роки. Член парті НСНУ. Був призначений головою Чернігівської ОДА у грудні 2005 року.