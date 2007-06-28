Яценюк поїхав на ювілей президента Туркменістану

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК на чолі української делегації відбув сьогодні до Туркменістану з робочим візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, під час перебування в Ашгабаті А.ЯЦЕНЮК має намір обговорити комплекс питань двостороннього співробітництва та на доручення Президента України взяти участь в урочистих заходах з нагоди 50-річного ювілею Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.

До складу української делегації входить, зокрема, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.