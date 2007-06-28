Кириленко: вибори відбудуться, навіть якщо Мороз у них не вірить

Сьогодні лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко продовжив тур Україною. Черговий етап Всеукраїнського туру “Напишемо програму разом” розпочався із зустрічі з мешканцями смт Михайло-Коцюбинське Чернігівської області. У своїй промові Кириленко привітав їх із Днем Конституції, наголосивши на необхідності удосконалення Основного закону, повідомляє прес-служба Нашої України.

Лідер “Нашої України” нагадав, що під гаслом “Напишемо програму разом” він вже проїхав шість регіонів. За його словами, в обласні тури їздять також народні депутати-“нашоукраїнці” п’ятого скликання. Вони під час особистих зустрічей роздають анкети, де всі охочі можуть написати свої пропозиції для програми партії “Наша Україна”.

“За ці три тижні зібралася неймовірна кількість анкет. У них люди переважно вимагають скасувати депутатську недоторканність, провадити активну соціальну політику”, - наголосив В’ячеслав Кириленко. Він зауважив, що після перемоги демократичних сил на дострокових виборах ці вимоги будуть обов’язково втілені в життя.

На запитання, як він оцінює поведінку голови Верховної Ради п’ятого скликання Олександра Мороза, Кириленко відповів: “Хоч спікер і не вірить у дострокові вибори, але вони все одно відбудуться”.