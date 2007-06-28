Тимошенко не подобається конституційна новація Ющенка

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає недоцільним створення двопалатного парламенту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «майже в усіх країнах, де є двопалатний парламент, є федеративний устрій, Україна – унітарна держава, і тому я вважаю, що двопалатний парламент не потрібен Україні».

Лідер БЮТ вважає, що це призведе до збільшення кількості депутатів, збільшення протистоянь, збільшення конфронтації і непорозуміння.

При цьому вона наголосила, що слід розібратися з інституцією, яка вже створена в Україні, а не створювати нові разом із новими чиновниками.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що двопалатний парламент буде певним чином загрожувати цілісності України, оскільки, завдяки певним політичним силам, країна живе зі словом «федералізація».

«Я б хотіла, щоб у нас не було цього слова, і в той же час була цілісність території України, унітарність країни», - заявила лідер БЮТ.

Водночас вона зазначила, що підтримує деякі ініціативи Президента Віктора ЮЩЕНКА. І в новій редакції Конституції, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, їх можна врахувати, зокрема, щодо зменшення чисельності депутатів у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив про необхідність створення в Україні двопалатного парламенту. «Це дозволить зміцнити представництво регіонів у законодавчому органі і підвищити відповідальність та якість законотворення», - вважає В.ЮЩЕНКО.