У Правиці здивовані, що мегаблок створили без них

Підписання лідерами “Народного Союзу “Наша Україна” і "Народної самооборони" В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ і Юрієм ЛУЦЕНКОМ Декларації об’єднання демократичних сил стало для Блоку «Рух-Українська правиця» несподіванкою.

Як наголошується у переданій УНІАН заяві Блоку «Рух-Українська правиця», “підписання цього документу стало несподіванкою не тільки для Блоку «Рух-Українська правиця», але і для інших політичних сил, які 7 червня цього року парафували Угоду про утворення виборчого блоку між НСНУ, "Народною самообороною" та Блоком "Рух-Українська правиця".

Автори заяви нагадують, що цією угодою “сторони досягли домовленостей практично з усіх питань, в тому числі щодо положення про подальше об’єднання політичних сил”. У зв’язку з цим, зазначається у заяві, вважає виникає логічне запитання: навіщо декларувати двома суб’єктами те, про що вже домовлено в парафованій угоді на рівні широкого кола демократичних сил?

Автори заяви вважають, що Декларацію, підписану В.КИРИЛЕНКОМ та Ю.ЛУЦЕНКОМ, можна тлумачити як ревізію досягнутих домовленостей, що фактично є відмовою в односторонньому порядку від взятих на себе зобов’язань, парафованих в Угоді від 7 червня.

На думку членів Блоку «Рух-Українська правиця», підписання декларації, що відбулося в день анонсованої зустрічі всіх можливих суб’єктів широкого блоку з Президентом України, є виявом неповаги до партнерів. “Такі кроки можуть призвести до руйнування демократичного виборчого блоку, і є відходом від лінії на формування широкого об`єднання, до якого закликав Президент”, - наголошується у заяві. На думку її авторів, “ідею створення єдиної національно-демократичної партії фактично підмінили творенням чергового політичного холдингу”.

Блок "Рух-Українська правиця" заявляє, що не виходив із переговорного процесу, і тому вважає дивними заклики Блоку до об’єднання.

“Керуючись гаслом «Мораль, Чесність і Порядність», ми закликаємо об’єднуватись саме на цих принципах. Тільки об’єднання демократичних сил в єдиному блоці, що ми послідовно відстоюємо, дозволить перемогти на позачергових виборах”, - наголошується у заяві Блоку «Рух-Українська правиця».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, лідери «Нашої України» і «Народної самооборони» В.КИРИЛЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКО підписали декларацію про створення єдиного виборчого блоку. Зокрема, у документі наголошується, що через об’єднання демократичних сил «Наша Україна» і «Народна самооборона» закладається фундамент єдності у демократичному таборі. Ці політичні сили беруть на себе зобов’язання забезпечити утворення єдиної демократичної політичної партії – виразника і поборника національних пріоритетів розвитку та європейських соціально-економічних і політичних цінностей в Україні.

«Наша Україна» і «Народна самооборона» закликають всі демократичні сили приєднатись до їх блоку. «Ми звертаємось до всіх демократичних сил, які готові об’єднатися разом із нами в єдину партію ще до виборів, приєднатися до цієї декларації і своїми підписами засвідчити відданість демократичним ідеалам», - наголошується у декларації.

Перед підписанням декларації про створення блоку В.КИРИЛЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКО закликали приєднатись до нього всі демократичні сили, в тому числі “Українську правицю” і БЮТ.