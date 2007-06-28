Кириленко вступився за чернігівського губернатора

Лідер «Нашої України» В`ячеслав КИРИЛЕНКО не бачить причин для відставки губернатора Чернігівської області Микола ЛАВРИКА. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Чернігові, зазначивши, що «не бачить підстав, щоб Микола ЛАВРИК написав заяву про відставку».

«Я здивований, як і багато тих, хто спостерігав за успішною діяльністю М.ЛАВРИКА на Чернігівщині», - сказав лідер “Нашої України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.КИРИЛЕНКА, він дізнався про відставку чернігівського губернатора зі ЗМІ, і поки що не знає її мотивів. Водночас він повідомив журналістам, що має намір зустрітися із М.ЛАВРИКОМ і обговорити причини цього вчинку.

«Я здивований рішенням», - констатував В.КИРИЛЕНКО, додавши що підтримує діяльність М.ЛАВРИКА у Чернігівській області.

Як повідомляв УНІАН, голова Чернігівської ОДА М.ЛАВРИК написав заяву про відставку, мотивуючи свій вчинок неможливістю далі виконувати свої обов’язки.

Сьогодні у Чернігівській ОДА працює комісія Секретаріату Президента.