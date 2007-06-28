Тимошенко третій шанс зруйнувати не дасть

БЮТ проведе з’їзд з питань участі у дострокових парламентських виборах в перші дні серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в Києві.

«Ми з’їзд проведемо на початку серпня – буквально в перші дні початку виборчої кампанії», - сказала вона.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки політичні партії провладної коаліції оголосили про проведення своїх з’їздів на початку серпня, це означає, що ніякі неконструктивні політики не зможуть зруйнувати 30 вересня дострокові вибори.

Вона наголосила, що Україна після 2004 і 2006 років, які були бездарно втрачені, отримає третій шанс для побудови нормального цивілізованого життя.

«Наша політична сила вже нікому цей третій шанс зруйнувати не дасть. Я переконана, що з цих дострокових виборів Україна почне позитивно і достатньо швидко змінюватись», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.