Прес-служба БЮТ обіцяє, що Юлія ТИМОШЕНКО найближчим часом запросить журналістів до себе додому. Таку заяву прес-служба зробила з огляду на публікацію в «Українській правді», присвяченій помешканню Ю.ТИМОШЕНКО. (Йдеться про статтю УП “З життя помаранчевої еліти: маєток Юлії Тимошенко” від 27 червня – УНІАН).

У переданій УНІАН заяві прес-служба БЮТ, зокрема, зазначає, що “Юлія ТИМОШЕНКО єдиний політик у країні, якого всі люди кличуть по імені, вона відкрита для суспільства, для журналістів”. Як зазначає прес-служба, “для того, щоб потрапити в гості до ТИМОШЕНКО, зовсім не обов’язково найматися водолазом, шпигуном, чи закінчувати курси папарацці. Для цього потрібно всього лиш подзвонити в центральний офіс БЮТ на Подолі, або у прес-службу”.

При цьому прес-служба, “поважаючи працю журналістів і видання «Українська Правда», все ж хоче побажати українським ЗМІ бути неупередженими та об’єктивними”.

Як зазначається в заяві, “по-перше, Юлія ТИМОШЕНКО орендує вказану в публікації будівлю, а не володіє нею на правах приватної власності. Про це, мабуть, варто було згадати журналістам.

По-друге, очевидно, не зовсім коректно наводити для порівняння вартість сусідньої будівлі, хоча б тому, що вона в 5 разів більша, ніж помешкання Юлії ТИМОШЕНКО і, відповідно, має іншу ціну - кілька мільйонів доларів США. Це, приблизно, те ж саме, що називати всіх киян мільйонерами, оцінюючи вартість пентхаузу на бульварі Лесі Українки.

І, нарешті, по-третє, найближчим часом Юлія Тимошенко запросить журналістів до себе додому в орендовану будівлю”.

Про час зустрічі з Юлею Тимошенко та її родиною в її домівці буде повідомлено додатково, відзначає прес-служба БЮТ.